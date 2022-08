Elezioni: Oggi alle 14 Lupi, Brugnaro, Cesa e Toti presentano simbolo moderati centrodestra (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Oggi alle 14, presso la sala stampa della Camera, i leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi; di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro; dell'Udc, Lorenzo Cesa; e di Italia al Centro, Giovanni Toti, presenteranno la lista e il simbolo dei moderati uniti a sostegno della coalizione del centrodestra alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) -14, presso la sala stampa della Camera, i leader di Noi con l'Italia, Maurizio; di Coraggio Italia, Luigi; dell'Udc, Lorenzo; e di Italia al Centro, Giovanni, presenteranno la lista e ildeiuniti a sostegno della coalizione delprossimepolitiche del 25 settembre.

sole24ore : ?? «#SilvioBerlusconi capisce che il terzo polo porta via voti a lui e al #Pd: se avesse voluto fare un’operazione v… - piersileri : Come annunciato nel 2018 e come ripetuto oggi in una intervista a @repubblica, non mi ricandiderò alle prossime ele… - Agenzia_Ansa : Il testo dell'accordo elettorale siglato oggi tra Pd, Verdi e SI per presentare candidati comuni nei collegi uninom… - TV7Benevento : Elezioni: Oggi alle 14 Lupi, Brugnaro, Cesa e Toti presentano simbolo moderati centrodestra -… - Fabry0222 : Oggi il il tema di discussione nel PD sono le mogli Franceschini e Fratoianni (candidate in due seggi sicuri alle e… -