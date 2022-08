Elezioni, la Lega candida il presidente dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti (Di giovedì 11 agosto 2022) Mario Barbuto, presidente dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti, sarà candidato dalla Lega alle Elezioni Politiche del 25 settembre. “Siamo orgogliosi di accogliere Mario in squadra”, dice il leader della Lega Matteo Salvini. “Insieme al presidente Barbuto e al ministro Erika Stefani abbiamo già combattuto battaglie importanti al fianco delle persone cieche, Ipovedenti e con disabilita’ plurime. Siamo pronti a combatterne e a vincerne molte altre. La Lega si conferma concreta, aperta, pronta ad accogliere donne e uomini capaci e di valore. Attendiamo con fiducia il voto degli italiani del 25 settembre”, aggiunge. Barbuto, classe 1954, catanese di nascita ma residente a Bologna per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Mario Barbuto,, saràto dallaallePolitiche del 25 settembre. “Siamo orgogliosi di accogliere Mario in squadra”, dice il leader dellaMatteo Salvini. “Insieme alBarbuto e al ministro Erika Stefani abbiamo già combattuto battaglie importanti al fianco delle persone cieche,e con disabilita’ plurime. Siamo pronti a combatterne e a vincerne molte altre. Lasi conferma concreta, aperta, pronta ad accogliere donne e uomini capaci e di valore. Attendiamo con fiducia il voto degli italiani del 25 settembre”, aggiunge. Barbuto, classe 1954, catanese di nascita ma residente a Bologna per ...

borghi_claudio : Si contano i voti delle singole liste, si fa la somma dei voti presi dalle liste in coalizione (quindi in questo ca… - Corriere : ?? Fdl vive come una zavorra le proposte economiche di Lega e Forza Italia: «Sappiamo che l’Italia, se si sbagliasse… - matteosalvinimi : A parte il fatto che a Lampedusa non è stato fatto nessun comizio. Tanto meno con la musica. Che dite, sarà il cald… - FraLauricella : La #Lega è dominata dal Club di Scuola Radio Elettra, per questo ha detto no a: #greenpass #sanzioni alla #Russia… - ilmessaggeroit : Elezioni, Calenda: «Incontro con Renzi in tarda mattinata, sono ottimista». La Lega candida il presidente dell'Unio… -