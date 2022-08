Elezioni | Infante P Insieme | Terzo polo? Troppa enfasi su liberismo | poca su povertà

(Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Noi abbiamo iniziato ad interloquire con Italia viva non appena è arrivata da Renzi l'intenzione di superare il bipolarismo. Siamo stati tra i primi ad esplorare la portata di un progetto di centro. Noi, che abbiamo un mondo di riferimento preciso legato fortemente a quel mondo cattolico finito nell'astensionismo oltre che a importanti gruppi laici, siamo consapevoli che una risposta di mero efficientismo tecnocratico non basta. Ci preoccupa infatti lasulmentre è necessario oggi sviluppare politiche popolari e solidali, quelle politiche che hanno portato in tutta Europa ad una operazione condivisa sulla pandemia e sul Pnrr, in buona parte destinato al sud, fatto che questa destra cercherà di sovvertire". Così Giancarlo, coordinatore nazionale della ...

