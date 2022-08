Elezioni, il nome di Calenda nel simbolo del Terzo polo con Azione, Iv e Re (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Il simbolo del Terzo polo, formato dopo la definizione dell'accordo tra il leader di Azione Calenda e quello di Italia Viva Renzi, secondo quanto circola in ambienti di Italia viva ed appreso dall'Adnkronos potrebbe essere un cerchio con perimetro di colore blu diviso in due parti: in quella superiore, colorata dallo stesso blu del perimetro, sono raffigurati all'interno il simbolo di Azione a sinistra e di Italia viva a destra, entrambi nominati all'interno di due cerchi con sfondo bianco. In quella inferiore, che invece ha sfondo bianco, la scritta Calenda a caratteri maiuscoli in blu e nella parte sottostante renew europe in celeste, caratteri minuscoli. (di Roberta Lanzara) Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Ildel, formato dopo la definizione dell'accordo tra il leader die quello di Italia Viva Renzi, secondo quanto circola in ambienti di Italia viva ed appreso dall'Adnkronos potrebbe essere un cerchio con perimetro di colore blu diviso in due parti: in quella superiore, colorata dallo stesso blu del perimetro, sono raffigurati all'interno ildia sinistra e di Italia viva a destra, entrambi nominati all'interno di due cerchi con sfondo bianco. In quella inferiore, che invece ha sfondo bianco, la scrittaa caratteri maiuscoli in blu e nella parte sottostante renew europe in celeste, caratteri minuscoli. (di Roberta Lanzara)

