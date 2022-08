Elezioni, i fuori sede non possono votare: secondo l’Istat sono quasi 5 milioni di italiani che rischiano l’esclusione (Di giovedì 11 agosto 2022) Elezioni, i fuori sede in Italia che hanno un domicilio diverso dalla residenza sono costretti a rientrare se vogliono votare il 25 settembre. Infatti, nessuna legge è presente nel nostro ordinamento che va a tutela di questa vasta categoria. Elezioni, i fuori sede non possono votare L’Italia è da sempre il Paese dei paradossi: l’ultimo, riguardo la politica, riguarda gli italiani fuori sede che sono domiciliati sempre nella nostra penisola. Infatti, mentre un italiano che vive all’estero può votare con facilità, uno studente o un lavoratore in Italia deve necessariamente tornare al comune di residenza per poter ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022), iin Italia che hanno un domicilio diverso dalla residenzacostretti a rientrare se voglionoil 25 settembre. Infatti, nessuna legge è presente nel nostro ordinamento che va a tutela di questa vasta categoria., inonL’Italia è da sempre il Paese dei paradossi: l’ultimo, riguardo la politica, riguarda glichedomiciliati sempre nella nostra penisola. Infatti, mentre un italiano che vive all’estero puòcon facilità, uno studente o un lavoratore in Italia deve necessariamente tornare al comune di residenza per poter ...

