Elezioni, Calenda: Tra me e Renzi contrasto sul Reddito di cittadinanza. Lui vorrebbe abolirlo, io no (Di giovedì 11 agosto 2022) Con Matteo Renzi, leader di Italia viva, sul Reddito di cittadinanza “ecco, lì abbiamo una differenza che dovremmo risolvere”. Carlo Calenda, segretario di Azione, lo dice a Rtl 102.5. Il Reddito “non credo vada abolito, ci sono persone che non sono in grado di lavorare e vanno aiutate, vanno portate nelle agenzie private che facciano formazione e colloqui settimanali e se si rifiuta l’offerta si perde- spiega Calenda- Credo che sia una misura di buon senso, su questo abbiamo una differenza di vedute che cercheremo di comporre. Sulla linea siamo allineati, i problemi sono stati sulla scelta, molto diversa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Con Matteo, leader di Italia viva, suldi“ecco, lì abbiamo una differenza che dovremmo risolvere”. Carlo, segretario di Azione, lo dice a Rtl 102.5. Il“non credo vada abolito, ci sono persone che non sono in grado di lavorare e vanno aiutate, vanno portate nelle agenzie private che facciano formazione e colloqui settimanali e se si rifiuta l’offerta si perde- spiega- Credo che sia una misura di buon senso, su questo abbiamo una differenza di vedute che cercheremo di comporre. Sulla linea siamo allineati, i problemi sono stati sulla scelta, molto diversa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

carlosibilia : Certo che se #Renzi e #Calenda si alleassero non so che risultato avrebbero alle elezioni, ma di sicuro sarebbero l… - LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - Linkiesta : Il Terzo Polo rappresenta l’Italia che preferisce #Draghi a #Meloni È sempre più vicino l’accordo tra #Renzi e… - Artemys83 : RT @repubblica: Elezioni, Calenda-Renzi accordo fatto - gnu4545 : #Elezioni 2022, #Renzi e #Calenda hanno raggiunto l'accordo definitivo. La loro alleanza sarà l'ego della bilancia… -