Elezioni, Calenda: Ringrazio Renzi per la sua generosità, noi alternativa al bipopulismo. Ora insieme sul serio (Di giovedì 11 agosto 2022) "Nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per l'Italia sul serio". Lo scrive Carlo Calenda, leader di Azione, annunciando l'accordo con Italia viva di Matteo Renzi, in vista delle Elezioni del 25 settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

