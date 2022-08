Elezioni: Calenda, 'Meloni su fascismo chiara e netta' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Sono stato l'unico leader politico a salutare con gioia la dichiarazione della Meloni" sul fascismo e le leggi razziali. "Ha fatto una dichiarazione chiara e netta, è stata molto chiara e gliene rendo atto". Lo ha affermato Carlo Calenda, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Sono stato l'unico leader politico a salutare con gioia la dizione della" sule le leggi razziali. "Ha fatto una dizione, è stata moltoe gliene rendo atto". Lo ha affermato Carlo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

