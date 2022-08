Elezioni, Calenda: 'Io con Renzi? Decidiamo oggi, sono ottimista' (Di giovedì 11 agosto 2022) Carlo Calenda è pronto ad abbracciare Mateo Renzi, il leader di Azione lo ha confermato a Rtl 102.5 parlando dell'accordo elettorale e di coalizione con Italia Viva. Gli ultimi 'sono stati giorni ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) Carloè pronto ad abbracciare Mateo, il leader di Azione lo ha confermato a Rtl 102.5 parlando dell'accordo elettorale e di coalizione con Italia Viva. Gli ultimi 'stati giorni ...

carlosibilia : Certo che se #Renzi e #Calenda si alleassero non so che risultato avrebbero alle elezioni, ma di sicuro sarebbero l… - LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - SkyTG24 : #9agosto Come cambiano i #sondaggi dopo la rottura tra Calenda e il Pd: secondo la rilevazione curata da… - Gepe64 : @carovana12 Dopo la rinuncia di Calenda togli pure la parola 'centro' perché il PD ha il DNA dei 5S, con i quali si… - UnPalmo : ELEZIONI 2022, RENZI-CALENDA VERSO LISTA UNICA/ Pd-+Eu con Cottarelli, M5s da soli -