Elezioni Brasile, ecco come Bolsonaro ha ridotto lo svantaggio da Lula: benefici a pioggia, bonus carburante e taglio delle accise (Di giovedì 11 agosto 2022) A meno di due mesi dall’apertura delle urne, quando manca ancora una settimana all’inizio ufficiale della campagna elettorale, la contesa per la presidenza del Brasile è senza dubbio una volata a due tra il presidente in carica, Jair Bolsonaro, e l’ex capo dello Stato e leader del Partito dei lavoratori (Pt), Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva. Mentre fino a pochi mesi fa il vantaggio mostrato da Lula nei sondaggi era visto quasi come irrecuperabile, da alcune settimane una tendenza alla ripresa di Bolsonaro sembra consolidarsi sempre più. Tutti i numerosi sondaggi, pur se effettuati su campioni molto piccoli, su territori limitati del Paese e a telefono, mostrano Lula in vantaggio tra il 6% e il 16%, ma la distanzia media tende a ridursi costantemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) A meno di due mesi dall’aperturaurne, quando manca ancora una settimana all’inizio ufficiale della campagna elettorale, la contesa per la presidenza delè senza dubbio una volata a due tra il presidente in carica, Jair, e l’ex capo dello Stato e leader del Partito dei lavoratori (Pt), Luiz Inacio ‘’ da Silva. Mentre fino a pochi mesi fa il vantaggio mostrato danei sondaggi era visto quasiirrecuperabile, da alcune settimane una tendenza alla ripresa disembra consolidarsi sempre più. Tutti i numerosi sondaggi, pur se effettuati su campioni molto piccoli, su territori limitati del Paese e a telefono, mostranoin vantaggio tra il 6% e il 16%, ma la distanzia media tende a ridursi costantemente ...

NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: Elezioni Brasile, ecco come Bolsonaro ha ridotto lo svantaggio da Lula: benefici a pioggia, bonus carburante e taglio… - fattoquotidiano : Elezioni Brasile, ecco come Bolsonaro ha ridotto lo svantaggio da Lula: benefici a pioggia, bonus carburante e tagl… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Bolsonaro vs Lula: si avvicinano le elezioni in Brasile #brasile #lula #bolsonare @Billa42_ - periodicodaily : Bolsonaro vs Lula: si avvicinano le elezioni in Brasile #brasile #lula #bolsonare @Billa42_ - infoitsport : Bolsonaro vs Lula: si avvicinano le elezioni in Brasile -