Elezioni: Bernini, 'Terzo polo Renzi-Calenda costola della sinistra' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “L'improvvisato accordo siglato in extremis tra un ex segretario e un ex ministro del Pd sbandierato come la nascita del Terzo polo in realtà è solo una costola della sinistra pronta a tornare alla casa madre al primo richiamo della foresta. Che una proposta politica di questo segno possa essere attrattiva per gli elettori di Forza Italia è dunque un'illusione ottica destinata a scontrarsi con la realtà”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “L'improvvisato accordo siglato in extremis tra un ex segretario e un ex ministro del Pd sbandierato come la nascita delin realtà è solo unapronta a tornare alla casa madre al primo richiamoforesta. Che una proposta politica di questo segno possa essere attrattiva per gli elettori di Forza Italia è dunque un'illusione ottica destinata a scontrarsi con la realtà”. Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato.

PoliticaNewsNow : Elezioni, Bernini (FI): “Candidatura Berlusconi è rivincita per 2013” - PoliticaNewsNow : Elezioni, Bernini (Fi): 'Popolarismo nostra stella polare' - a70199617 : RT @fanpage: 'Il Pd ha scelto la deriva massimalista, e il cosiddetto terzo polo è solo la somma di due debolezze che non scalfirà di un mi… - Profilo3Marco : RT @fanpage: 'Il Pd ha scelto la deriva massimalista, e il cosiddetto terzo polo è solo la somma di due debolezze che non scalfirà di un mi… - fanpage : 'Il Pd ha scelto la deriva massimalista, e il cosiddetto terzo polo è solo la somma di due debolezze che non scalfi… -