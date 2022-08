Elezioni 2022, Meloni: “Chi mi attacca danneggia Italia” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Sul fascismo “le famose parole chiare sono almeno vent’anni che le dico. La sinistra fa finta che non le abbia dette, perché ha un problema serio ad entrare sui contenuti” e “cerca sempre di nascondersi dietro la coperta di Linus dei suoi slogan triti e ritriti. Il problema di tutto questo che preoccupa non è ovviamente il risultato per Fratelli d’Italia: nessun Italiano smetterà di votare Fratelli d’Italia perché glielo dice il ‘New york times’, il problema è che raccontare questo nuoce all’Italia. Quindi per difendere l’Italia devo spiegare che noi siamo una democrazia come le altre, nella quale non c’è un 25% di Italiani (tanto è stimato il consenso di Fratelli d’Italia) che sono completamente pazzi e quindi se vince Fratelli d’Italia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Sul fascismo “le famose parole chiare sono almeno vent’anni che le dico. La sinistra fa finta che non le abbia dette, perché ha un problema serio ad entrare sui contenuti” e “cerca sempre di nascondersi dietro la coperta di Linus dei suoi slogan triti e ritriti. Il problema di tutto questo che preoccupa non è ovviamente il risultato per Fratelli d’: nessunno smetterà di votare Fratelli d’perché glielo dice il ‘New york times’, il problema è che raccontare questo nuoce all’. Quindi per difendere l’devo spiegare che noi siamo una democrazia come le altre, nella quale non c’è un 25% dini (tanto è stimato il consenso di Fratelli d’) che sono completamente pazzi e quindi se vince Fratelli d’...

Agenzia_Ansa : Elezioni, Verdi e Sinistra Italiana candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Lo hanno annunciato il segretari… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Carlo Cottarelli: 'Ho accettato l'offerta di Pd e Più Europa di candidarmi' #ANSA - repubblica : Elezioni, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi. Fratoianni: 'Orgoglioso' [di… - brinda_con_me : RT @romatoday: New entry a sinistra: Cucchi e Soumahoro con un piede in Parlamento - rep_parma : Elezioni, Bonaccini e il Pd: 'Solo a sinistra non si vince' [aggiornamento delle 10:44] -