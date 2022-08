Elezioni 2022, Letta: “Scuola priorità, investire 10 miliardi in 5 anni” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per le Elezioni del 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la Scuola, con il piano ‘Conoscere è potere’, con cui vogliamo investire 10 miliardi di euro in 5 anni. Quando si parla di ‘democrazia a rischio’ ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l’Italia, oggi è la Scuola”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico Letta. “Il Pd e il centrosinistra hanno fatto diversi sbagli, compresa una riforma sciatta e non condivisa con la comunità scolastica. Io da presidente del Consiglio avevo preso l’impegno di non tagliare di un euro la spesa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per ledel 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la, con il piano ‘Conoscere è potere’, con cui vogliamo10di euro in 5. Quando si parla di ‘democrazia a rischio’ ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l’Italia, oggi è la”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico. “Il Pd e il centrosinistra hanno fatto diversi sbagli, compresa una riforma sciatta e non condivisa con la comunità scolastica. Io da presidente del Consiglio avevo preso l’impegno di non tagliare di un euro la spesa ...

fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Verdi e Sinistra Italiana candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Lo hanno annunciato il segretari… - repubblica : Elezioni, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi. Fratoianni: 'Orgoglioso' [di… - telodogratis : Elezioni, sondaggista Noto: “Terzo polo? se un centro certo non un cartello elettorale +10%” - zazoomblog : Elezioni sondaggista Noto: Terzo polo? se un centro certo non un cartello elettorale +10% - #Elezioni #sondaggista… -