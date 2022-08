Elezioni 2022 | Letta | “Scuola priorità | investire 10 miliardi in 5 anni”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per ledel 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la, con il piano ‘Conoscere è potere’, con cui vogliamo10di euro in 5. Quando si parla di ‘democrazia a rischio’ ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l’Italia, oggi è la”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico. “Il Pd e il centrosinistra hanno fatto diversi sbagli, compresa una riforma sciatta e non condivisa con la comunità scolastica. Io da presidente del Consiglio avevo preso l’impegno di non tagliare di un euro la ...