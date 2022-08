Elezioni 2022, Calenda: “Io leader? Me lo ha proposto Renzi” – Video (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ringrazio Renzi per la sua generosità. Corriamo insieme con un’agenda molto precisa, che è la continuazione dell’agenda Draghi. Speriamo che sia la novità vera di queste Elezioni”. Così Carlo Calenda a ‘Zona bianca’ su Rete 4, commentando l’accordo politico-elettorale tra Azione e Italia Viva. Perché il nome di Renzi non compare nel simbolo? “Ci voleva un leader riconoscibile ed è stato Renzi a propormi di farlo. Sono molto contento e onorato, cercherò di ripetere quello che ho fatto a Roma” in campagna elettorale, ha aggiunto. In caso di successo elettorale “la prima cosa che cercheremo di fare è chiudere a chiave Mario Draghi dentro Palazzo Chigi”, le parole di Calenda in trasmissione. In passato disse ‘mai alleato con Renzi’? ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ringrazioper la sua generosità. Corriamo insieme con un’agenda molto precisa, che è la continuazione dell’agenda Draghi. Speriamo che sia la novità vera di queste”. Così Carloa ‘Zona bianca’ su Rete 4, commentando l’accordo politico-elettorale tra Azione e Italia Viva. Perché il nome dinon compare nel simbolo? “Ci voleva unriconoscibile ed è statoa propormi di farlo. Sono molto contento e onorato, cercherò di ripetere quello che ho fatto a Roma” in campagna elettorale, ha aggiunto. In caso di successo elettorale “la prima cosa che cercheremo di fare è chiudere a chiave Mario Draghi dentro Palazzo Chigi”, le parole diin trasmissione. In passato disse ‘mai alleato con’? ...

