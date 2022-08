Elezioni 2022, atlantismo, flat tax, Pnrr: il programma del centrodestra (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Posizionamento atlantista e filo-occidentale italiano al primo punto del programma del centrodestra appena validato dai leader della coalizione. “Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel Mondo”, è scritto al punto uno del documento in 8 pagine, che articola i 15 obiettivi della coalizione. L’alleanza a questo proposito chiede una “Politica estera incentrata sulla tutela dell’interesse nazionale e la difesa della Patria” e ancora il “rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell’Italia nel contesto geopolitico”, come anche il “rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione della Federazione Russa e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Posizionamento atlantista e filo-occidentale italiano al primo punto deldelappena validato dai leader della coalizione. “Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel Mondo”, è scritto al punto uno del documento in 8 pagine, che articola i 15 obiettivi della coalizione. L’alleanza a questo proposito chiede una “Politica estera incentrata sulla tutela dell’interesse nazionale e la difesa della Patria” e ancora il “rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell’Italia nel contesto geopolitico”, come anche il “rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione della Federazione Russa e ...

