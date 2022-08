Ecco il nuovo simbolo del Pd. Letta: "Gireremo l'Italia con un minibus elettrico" (Di giovedì 11 agosto 2022) Ecco il nuovo simbolo del Pd, realizzato dalla società di creativi Proforma (che già collaborò con l'associazione lettiana VeDrò, con Nichi Vendola e Michele Emiliano, ma anche con Matteo Renzi ai tempi di Palazzo Chigi). In alto c'è la scritta Pd con un ramoscello d'ulivo fra le due lettere. Sotto, di bianco su sfondo rosso, compare la scritta "Italia democratica e progressista". Oltre al simbolo, presentato dal segretario dem con Roberto Speranza e Elly Schlein, c'è anche un'altra novità molto prodiana in vista della campagna elettorale che entrerà nel vivo a settembre. Un mezzo elettrico, un minubus, per girare l'Italia nelle due settimane prima del voto. "Fare il giro d'Italia con un minibus elettrico è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 11 agosto 2022)ildel Pd, realizzato dalla società di creativi Proforma (che già collaborò con l'associazione lettiana VeDrò, con Nichi Vendola e Michele Emiliano, ma anche con Matteo Renzi ai tempi di Palazzo Chigi). In alto c'è la scritta Pd con un ramoscello d'ulivo fra le due lettere. Sotto, di bianco su sfondo rosso, compare la scritta "democratica e progressista". Oltre al, presentato dal segretario dem con Roberto Speranza e Elly Schlein, c'è anche un'altra novità molto prodiana in vista della campagna elettorale che entrerà nel vivo a settembre. Un mezzo, un minubus, per girare l'nelle due settimane prima del voto. "Fare il giro d'con unè ...

