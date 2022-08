Due italiani trovati morti in hotel a New York: ecco perché erano lì (Di giovedì 11 agosto 2022) Due italiani originari di Rovigo sono stati trovati morti in un albergo a New York. Si tratta di Luca Nogaris, 39 anni, e Alessio Picelli, 48 anni. I due erano soci in affari nel settore dell'arredamento e si trovavano negli Stati Uniti per motivi di lavoro. Al momento restano da chiarire le cause del decesso. Il più giovane, Nogaris, era un artigiano, mentre Picelli era un arredatore d"interni. La polizia newYorkese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta. La scoperta dei due corpi sarebbe avvenuta mercoledì mattina, ma la notizia sarebbe arrivata in Italia solo giovedì, tramite il Consolato italiano nella metropoli statunitense. Sono stati i carabinieri di Rovigo ad avvisare poi i familiari. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Dueoriginari di Rovigo sono statiin un albergo a New. Si tratta di Luca Nogaris, 39 anni, e Alessio Picelli, 48 anni. I duesoci in affari nel settore dell'arredamento e si trovavano negli Stati Uniti per motivi di lavoro. Al momento restano da chiarire le cause del decesso. Il più giovane, Nogaris, era un artigiano, mentre Picelli era un arredatore d"interni. La polizia newese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta. La scoperta dei due corpi sarebbe avvenuta mercoledì mattina, ma la notizia sarebbe arrivata in Italia solo giovedì, tramite il Consolato italiano nella metropoli statunitense. Sono stati i carabinieri di Rovigo ad avvisare poi i familiari.

