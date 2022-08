Due italiani trovati morti in albergo a New York. Erano arrivati da Rovigo per una trasferta di lavoro (Di giovedì 11 agosto 2022) Le vittime (39 e 48 anni) sono l’artigiano Luca Nogaris e l’arredatore d’interni Alessio Picelli. Erano soci in affari nel campo dell’arredamento. Non ci sono segni di violenza sui corpi Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 agosto 2022) Le vittime (39 e 48 anni) sono l’artigiano Luca Nogaris e l’arredatore d’interni Alessio Picelli.soci in affari nel campo dell’arredamento. Non ci sono segni di violenza sui corpi

