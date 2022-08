Due italiani in viaggio di lavoro negli Usa trovati morti in albergo a New York (Di giovedì 11 agosto 2022) Due italiani orginari di Rovigo sono stati trovati morti nella camera di un albergo a New York. Ancora sconosciute le cause del decesso dei due. I due, di 38 e 48 anni, erano soci in affari, nel settore dell’arredamento e si trovavano negli Usa per motivi di lavoro. La scoperta dei due corpi sarebbe avvenuta mercoledi’ mattina, ma sarebbe arrivata in Italia solo oggi, tramite il Consolato italiano nella metropoli statunitense. Il piu’ giovane, Luca Nogaris, 38enne, era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un arredatore d”interni. La polizia newYorkese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Dueorginari di Rovigo sono statinella camera di una New. Ancora sconosciute le cause del decesso dei due. I due, di 38 e 48 anni, erano soci in affari, nel settore dell’arredamento e si trovavanoUsa per motivi di. La scoperta dei due corpi sarebbe avvenuta mercoledi’ mattina, ma sarebbe arrivata in Italia solo oggi, tramite il Consolato italiano nella metropoli statunitense. Il piu’ giovane, Luca Nogaris, 38enne, era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un arredatore d”interni. La polizia newese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

