Dopo “ItaliaPerFinta” di Calenda-Letta | nasce “ItaliaSulSerio” di Calenda-Renzi

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 11 agosto 2022) Matteotwitta: “Ci siamo” e poi ritwitta un twit dell’amico Carlo: “oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteoper la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e @Azione it per #”. Insomma,l’Italia per finta