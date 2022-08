Dogana di Avellino, il dipinto del maestro Spiniello coprirà la struttura durante i lavori (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nei giorni scorsi il maestro Spiniello ha donato alla città una sua significativa opera ispirata alla Dogana. L’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Festa ha voluto coinvolgere il noto artista irpino per realizzare una esposizione di suoi dipinti interamente dedicati a questo storico simbolo della città. Il dipinto coprirà l’intera Dogana di Avellino durante i lavori di riqualificazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nei giorni scorsi ilha donato alla città una sua significativa opera ispirata alla. L’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Festa ha voluto coinvolgere il noto artista irpino per realizzare una esposizione di suoi dipinti interamente dedicati a questo storico simbolo della città. Ill’interadidi riqualificazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

