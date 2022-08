Disney supera Netflix per abbonati, sono 221,1 mln (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Disney+, ha aggiunto 14,4 milioni di abbonati durante il suo terzo trimestre fiscale, portando il suo totale globale a 152,1 milioni. Disney ora ha 221,1 milioni di abbonamenti totali tra le sue offerte di streaming, inclusi Disney+, Hulu ed ESPN+. La Disney ha superato per la prima volta la rivale in streaming Netflix nel numero totale di abbonati: la piattaforma ne ha 220,67 milioni. “La battaglia per la corona di re dello streaming continua e, con l’aggiunta di 14,4 milioni di nuovi abbonati in questo trimestre, Disney sembra essere sulla buona strada per detronizzare il monarca Netflix, che sta lottando anche per mantenere gli abbonati” sottolinea Josh Gilbert, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) –+, ha aggiunto 14,4 milioni didurante il suo terzo trimestre fiscale, portando il suo totale globale a 152,1 milioni.ora ha 221,1 milioni di abbonamenti totali tra le sue offerte di streaming, inclusi+, Hulu ed ESPN+. Lahato per la prima volta la rivale in streamingnel numero totale di: la piattaforma ne ha 220,67 milioni. “La battaglia per la corona di re dello streaming continua e, con l’aggiunta di 14,4 milioni di nuoviin questo trimestre,sembra essere sulla buona strada per detronizzare il monarca, che sta lottando anche per mantenere gli” sottolinea Josh Gilbert, ...

