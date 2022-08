Disabile di 9 anni senza scuola: ‘Nel Napoletano manca sostegno’ (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è trasferito con i genitori da Modena ad Afragola, ma nel comune Napoletano non ha ancora trovato una scuola disposta ad accettarlo. E’ la storia di un bimbo Disabile di 9 anni, denunciata dall’associazione afragolese “La Battaglia di Andrea”, cui si sono rivolti i genitori del piccolo, disperati perché a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico non sono ancora riusciti a trovare un istituto che lo accetti per mancanza di insegnanti di sostegno. “La mamma e la zia del piccolo ci hanno chiamati e noi subito abbiamo allertato le istituzioni locali – dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea – ma ad oggi c’é la risposta negativa di molte scuole che si giustificano dicendo che gli organici sono al completo e non ci sono insegnanti di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è trasferito con i genitori da Modena ad Afragola, ma nel comunenon ha ancora trovato unadisposta ad accettarlo. E’ la storia di un bimbodi 9, denunciata dall’associazione afragolese “La Battaglia di Andrea”, cui si sono rivolti i genitori del piccolo, disperati perché a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico non sono ancora riusciti a trovare un istituto che lo accetti pernza di insegnanti di sostegno. “La mamma e la zia del piccolo ci hanno chiamati e noi subito abbiamo allertato le istituzioni locali – dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea – ma ad oggi c’é la risposta negativa di molte scuole che si giustificano dicendo che gli organici sono al completo e non ci sono insegnanti di ...

