Diletta Leotta, prima foto social col fidanzato: in vacanza con loro anche Elodie e Iannone (Di giovedì 11 agosto 2022) prima foto social, anche se di gruppo, per Diletta Leotta e il fidanzato Giacomo Cavalli. Il volto di Dazn e Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 11 agosto 2022)se di gruppo, pere ilGiacomo Cavalli. Il volto di Dazn e Perizona Magazine.

infoitcultura : Elodie e Diletta Leotta, vacanze per due in Puglia - LoveDiletta : RT @Italia_Notizie: Diletta Leotta: prima foto social con il fidanzato Giacomo Cavalli - LoveDiletta : RT @SkyTG24: Elodie e Diletta Leotta insieme in vacanza in Puglia - zazoomblog : VIDEO - Elodie e Diletta Leotta insieme in vacanza in Puglia - #VIDEO #Elodie #Diletta #Leotta - Italia_Notizie : Diletta Leotta: prima foto social con il fidanzato Giacomo Cavalli -