Diletta Leotta, la prima foto social con il fidanzato Giacomo Cavalli (Di giovedì 11 agosto 2022) La conduttrice di Dzan ha pubblicato su Instagram uno scatto in un cui posa, durante una festa in Puglia, con alcuni amici. E proprio vicino a lei compare per la prima volta il modello a cui sarebbe legata, secondo il gossip, già da diversi mesi Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 agosto 2022) La conduttrice di Dzan ha pubblicato su Instagram uno scatto in un cui posa, durante una festa in Puglia, con alcuni amici. E proprio vicino a lei compare per lavolta il modello a cui sarebbe legata, secondo il gossip, già da diversi mesi

Diabaging : @TheLastDuivel Brutta no. Ma con la figa che gira in tv o anche solo in Twitter se po fa de meglio dai.. basta che… - infoitcultura : Diletta Leotta esce allo scoperto: la prima foto con lui - infoitcultura : Diletta Leotta ed Elodie in vacanza: la foto su Instagram - infoitcultura : Elodie e Diletta Leotta insieme in vacanza in Puglia - infoitcultura : Diletta Leotta in Puglia: prima foto social con il fidanzato Giacomo Cavalli -