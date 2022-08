Diletta Leotta con il nuovo fidanzato (famoso): la prima foto insieme (Di giovedì 11 agosto 2022) Diletta Leotta, la prima foto insieme a quello che da mesi viene dato come suo fidanzato. La conduttrice sportiva è in vacanza e in questi giorni in Puglia insieme a Elodie e non solo. C’è anche Andrea Iannone, che ora il gossip vuole innamorato pazzo della cantante. I tre si sono ritrovati insieme alla festa di compleanno del fotografo Giampaolo Sgura. Ma torniamo a Diletta Leotta e il presunto fidanzato. Lui è Giacomo Cavalli, modello di due anni più giovane della conduttrice (lui 28, lei 30) che ha sfilato per i più importanti marchi di moda È figlio del velista Beppe da cui ha ereditato la passione per il mare. Diletta Leotta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022), laa quello che da mesi viene dato come suo. La conduttrice sportiva è in vacanza e in questi giorni in Pugliaa Elodie e non solo. C’è anche Andrea Iannone, che ora il gossip vuole innamorato pazzo della cantante. I tre si sono ritrovatialla festa di compleanno delgrafo Giampaolo Sgura. Ma torniamo ae il presunto. Lui è Giacomo Cavalli, modello di due anni più giovane della conduttrice (lui 28, lei 30) che ha sfilato per i più importanti marchi di moda È figlio del velista Beppe da cui ha ereditato la passione per il mare....

