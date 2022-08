Dieci miliardi in 5 anni per la scuola: ecco il programma del PD per l’istruzione [scarica INFOGRAFICHE] (Di giovedì 11 agosto 2022) "Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per le elezioni del 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la scuola, con il piano 'Conoscere è potere', con cui vogliamo investire 10 miliardi di euro in 5 anni". L'articolo Dieci miliardi in 5 anni per la scuola: ecco il programma del PD per l’istruzione scarica INFOGRAFICHE . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 agosto 2022) "Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostroper le elezioni del 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la, con il piano 'Conoscere è potere', con cui vogliamo investire 10di euro in 5". L'articoloin 5per laildel PD per

avantindietro : @EnricoLetta @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd @peppeprovenzano @itinagli @AnnaAscani… - Invisible_Zinai : RT @emmevilla: La buona notizia è che l'Europa è in linea per raggiungere gli obiettivi di stoccaggio di gas. Anzi, siamo addirittura in an… - RFanciola : RT @emmevilla: La buona notizia è che l'Europa è in linea per raggiungere gli obiettivi di stoccaggio di gas. Anzi, siamo addirittura in an… - pattyacquario56 : RT @Theskeptical_: Tutti i sinistroidi a dire 'hahah la fladdax non zi pò fareeeh, mankano le goberturehhh'. Questo dopo anni in cui hanno… - _a1_s2_d3_ : RT @emmevilla: La buona notizia è che l'Europa è in linea per raggiungere gli obiettivi di stoccaggio di gas. Anzi, siamo addirittura in an… -