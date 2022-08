Di Marzio | #UCL | La guerra già vissuta e il gol dopo i cori pro Putin | la storia di #Karav…

... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Beppe Bergomi Bordocampo ed interviste: Gianluca Die Giorgia Cenni Citizens imbattuti in casa da 11 gare di, 10 vittorie ...... Andrea Marinozzi - Commento: Paolo Di Canio Bordocampo ed interviste: Gianluca Die Giorgia ... Villarreal per la 2a semifinale didopo quella del 2006 persa con l'Arsenal. Dovrà rimontare la ...