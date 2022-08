Di Marzio: “Napoli-Verona, accordo per Simeone. Petagna al Monza” (Di giovedì 11 agosto 2022) Ultime novità di calciomercato di Gianluca Di Marzio di Sky: trovato l’accordo tra Napoli e Verona per Giovanni Simeone. Così come viene raccontato da tempo l’operazione Simeone è stettamente collegata alla cessione di Petagna al Monza. Cessione che è stata sbloccata proprio in queste ore, contestualmente il Napoli ha attivato il canale già aperto con gli scaligeri e con il giocatore che ha rifiutato più club pur di vestire la maglia azzurra. Simeone al Napoli: le cifre Le novità dell’ultim’ora di Gianluca Di Marzio di Sky fanno sapere di un accordo trovato tra Napoli e Verona. Per ora è solo sulla parola, si devono definire gli ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Ultime novità di calciomercato di Gianluca Didi Sky: trovato l’traper Giovanni. Così come viene raccontato da tempo l’operazioneè stettamente collegata alla cessione dial. Cessione che è stata sbloccata proprio in queste ore, contestualmente ilha attivato il canale già aperto con gli scaligeri e con il giocatore che ha rifiutato più club pur di vestire la maglia azzurra.al: le cifre Le novità dell’ultim’ora di Gianluca Didi Sky fanno sapere di untrovato tra. Per ora è solo sulla parola, si devono definire gli ...

