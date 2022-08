De Jong pronto ai saluti con il Barcellona: la cifra offerta dal Chelsea! (Di giovedì 11 agosto 2022) La situazione economica in cui versa il Barcellona costringe a calcolare al centesimo le spese e, soprattutto, a valutare seriamente le offerte per i top player. Proprio in questo senso, la situazione che sta vivendo Frenkie de Jong potrebbe aiutare il Barça a far respirare le casse del club. Gli agenti dell’olandese sono adesso in Catalogna per discutere con la dirigenza. de Jong Barcellona Chelsea Sul centrocampista scuola Ajax c’è il forte interesse del Chelsea, che avrebbe già un accordo di massima con il Barcellona per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. L’entourage del giocatore è in sede per trattare il futuro dell’assistito. Nonostante l’importante offerta economica, la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. Secondo quanto ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) La situazione economica in cui versa ilcostringe a calcolare al centesimo le spese e, soprattutto, a valutare seriamente le offerte per i top player. Proprio in questo senso, la situazione che sta vivendo Frenkie depotrebbe aiutare il Barça a far respirare le casse del club. Gli agenti dell’olandese sono adesso in Catalogna per discutere con la dirigenza. deChelsea Sul centrocampista scuola Ajax c’è il forte interesse del Chelsea, che avrebbe già un accordo di massima con ilper unavicina agli 80 milioni di euro. L’entourage del giocatore è in sede per trattare il futuro dell’assistito. Nonostante l’importanteeconomica, la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. Secondo quanto ...

infoitsport : Dall'Inghilterra - Niente United per De Jong, il Chelsea è pronto a offrire 80 milioni - carlopao86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dall'Inghilterra - Niente United per De Jong, il Chelsea è pronto a offrire 80 milioni - TUTTOJUVE_COM : Dall'Inghilterra - Niente United per De Jong, il Chelsea è pronto a offrire 80 milioni - MattNanni : @MatthijsPog Savic a 0 nel 2024, De Jong a 0 quest'anno, secondo i rumors il Barca sarebbe pronto a rescindere il suo cotratto. SEMPLICE!! - infoitsport : Caso de Jong, il Barça pronto a denunciare Bartomeu: rinnovo nel 2020 giudicato 'illegale' -