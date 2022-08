Dazn gratis per 6 mesi con Samsung e Google: promo pazzesca, ecco come fare (Di giovedì 11 agosto 2022) Volete vedere Dazn gratis per sei mesi? Allora dovete leggere con attenzione questa notizia. La piattaforma di video streaming londinese, che anche quest’anno trasmetterà in Italia la Serie A, ha stretto un accordo molto interessante con Google e Samsung che prevede la possibilità di poter ricevere in maniera totalmente gratuita un voucher della durata di 6 mesi per Dazn. promo Dazn Samsung e Google, 11/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio lo stesso servizio di streaming parla di una “collaborazione all’insegna dell’innovazione per rendere la fruizione dei contenuti ancora più accessibile e l’interazione con i dispositivi connessi semplice e innovativa”. come fare ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Volete vedereper sei? Allora dovete leggere con attenzione questa notizia. La piattaforma di video streaming londinese, che anche quest’anno trasmetterà in Italia la Serie A, ha stretto un accordo molto interessante conche prevede la possibilità di poter ricevere in maniera totalmente gratuita un voucher della durata di 6per, 11/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio lo stesso servizio di streaming parla di una “collaborazione all’insegna dell’innovazione per rendere la fruizione dei contenuti ancora più accessibile e l’interazione con i dispositivi connessi semplice e innovativa”....

Pall_Gonfiato : Milan-Udinese, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A - r_campix : Gli abbonamenti DAZN non credo vadano benissimo... Regalano mesi gratis se compri Samsung, se compri Google...tra… - Paroladeltifoso : DAZN, è possibile avere 6 mesi gratis: ecco come - qnazionale : Dazn, accordo con Google e Samsung: ecco come avere mesi gratis - MomentiCalcio : #SerieA, accordo #Dazn con #Samsung e #Google: ecco come avere 6 mesi gratis -