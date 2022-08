DAZN, arriva la doppia utenza per vedere la Serie A: come funziona (Di giovedì 11 agosto 2022) Il campionato di Serie A 2022/23 sta per iniziare e, anche quest’anno, si potrà vedere su DAZN in esclusiva. La nota piattaforma ha acquistato i diritti per 7 delle 10 partite di giornata. Le altre 3 saranno trasmesse in co-esclusiva con Sky, con la possibilità di installare l’app di DAZN anche su Sky Q. La piattaforma ha settato una nuova regola che impedisce di sfruttare l’iscrizione su più dispositivi in modo da limitare il fenomeno della condivisione dell’abbonamento. ? possibile però condividere l’abbonamento anche tra due persone che non utilizzano la stessa connessione internet. Leggi anche: DAZN cambia prezzo dell’abbonamento: la “doppia utenza” costerà di più DAZN, come funziona la condivisione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Il campionato diA 2022/23 sta per iniziare e, anche quest’anno, si potràsuin esclusiva. La nota piattaforma ha acquistato i diritti per 7 delle 10 partite di giornata. Le altre 3 saranno trasmesse in co-esclusiva con Sky, con la possibilità di installare l’app dianche su Sky Q. La piattaforma ha settato una nuova regola che impedisce di sfruttare l’iscrizione su più dispositivi in modo da limitare il fenomeno della condivisione dell’abbonamento. ? possibile però condividere l’abbonamento anche tra due persone che non utilizzano la stessa connessione internet. Leggi anche:cambia prezzo dell’abbonamento: la “” costerà di piùla condivisione ...

