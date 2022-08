Davvero saltato l’affare di Simeone al Napoli? Le ultime notizie

(Di giovedì 11 agosto 2022) Sono già diversi mesi che ormai Giovanni, principale obiettivo delper sostituire Andrea Petagna, ha giurato amore al club azzurro, ma proprio quando tutto sembrava fatto ecco che nelleoretra il club partenopeo e l’Hellas Verona si è complicato. La notizia è giunta dal noto giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, che sul sito ufficiale ha spiegato che la trattativa che porterebbe il ‘Cholito’ ale Petagna al Monza risulta bloccata: le parti interessate non riescono ancora a raggiungere un accordo ed il possibile trasferimento rischia addirittura di saltare. Se da una parte l’attaccante azzurro ha accettato di trasferirsi, dall’altrae Verona non riescono a trovare una giusta soluzione sul costo del cartellino. A quanto pare, però, ci ...

CarloMartootchy : RT @StanisLaRochele: Saltato pure Arthur hah ma questi davvero vogliono arrivare quinti - StanisLaRochele : Saltato pure Arthur hah ma questi davvero vogliono arrivare quinti - itsnotanangel : @Spina14_acm @loca_acm Calcola però che l’anno scorso aveva saltato tutta la preparazione, era davvero indietro Ma… - GeorgeSpalluto : @Raymond90270496 quello di quest'anno però è un altro Kyrgios, che apparentemente vuole davvero mettersi in gioco.… - Naples___ : @SpudFNVPN Se davvero è saltato l'arrivo di Raspadori che x tanti è Messi sono stracontento. 32 milioni per un ?? da Sassuolo... -

La lunga telenovela sulle possibili cessioni in casa Inter si appresta a vivere un nuovo capitolo: rilancio del Chelsea decisivo ...