Danza | Leone d’oro Biennale Venezia Teshigawara in scena a Ferrara

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Saburo, coreografo,tore, pittore, scultore, disegnatore giapponese, insignito recentemente aladidelalla Carriera, sarà al Teatro Comunale ‘Abbado’ di(6 novembre) con la prima nazionale ‘Lost in dance’. Dopo quattro anni da ‘The Idiot’ atteso il grande maestro, tra le guide spirituali di un teatrocolto e sofisticato, ritorna in Italia con l’opera che ha debuttato a Stoccolma nel 2019 ( interprete principale Rihoko Sato). L’estetica di Saburoabbraccia una vasta gamma di discipline, dal teatro alle arti visive, dal film/video fino alla progettazione di scenografie, luci e costumi per tutti i suoi spettacoli. “È la sua capacità di costruire ...

... scultore, disegnatore giapponese, insignito recentemente ala Biennale di Venezia deld'oro ... tra le guide spirituali di un teatrocolto e sofisticato, ritorna in Italia con l'opera che ha ...... Giulia Diletta Leotta Data e luogo di nascita : 16 agosto 1991, Catania Segno zodiacale :... nel finale, in un piccolo balletto Non credo proprio di essere portata per la. All'epoca la ...(Adnkronos) - Saburo Teshigawara, coreografo, danzatore, pittore, scultore, disegnatore giapponese, insignito recentemente ala Biennale di Venezia del Leone d'oro alla Carriera, sarà al Teatro Comunal ...Grande spettacolo di intrattenimento stasera, martedì 9 agosto, con l’attrice Cinzia Leone. Con la sua vis comica assai apprezzata anche sul piccolo schermo ...