Damilano, dopo l'Espresso ci pensano gli amici in Rai a farlo lavorare (Di giovedì 11 agosto 2022) Sarebbe stato bello vedere l'ex direttore cavarsela da solo, come i giornalisti normali, senza il solito paracadute aperto grazie alla sua agenda Damilano, dopo l'Espresso ci pensa la Rai a farlo lavorare Un esempio di chi se la cava sempre grazie alle amicizie Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 agosto 2022) Sarebbe stato bello vedere l'ex direttore cavarsela da solo, come i giornalisti normali, senza il solito paracadute aperto grazie alla sua agendal'ci pensa la Rai aUn esempio di chi se la cava sempre grazie allezie Segui su affaritaliani.it

MarchezVousLuci : Damilano, dopo l'Espresso ci pensa la Rai a farlo lavorareUn esempio di chi se la cava sempre grazie alle amicizie… - polasein500cc : RT @LuigiMascheroni: Per la serie “Gli insopportabili”, dopo quelli di Gianluca Vacchi, David Parenzo, Oliviero Toscani, Marco Travaglio, E… - Gskill1980 : @papito1492 Anche noi abbiamo smesso di guardarlo da dopo il lockdown. Un misto di odio nei confronti dell'onnipres… - PonzErica : @Fiammy71 @AleStonata @DiTeleblog Io guarderò Damilano con piacere, mi piace molto, e dopo upas - twalso : RT @twalso: @GuidoCrosetto Crosetto, non si curi di loro. A chi la accusa (ingiustificatamente), mostri questo filmato in cui #Damilano, do… -