Dalle violenze pluriennali in famiglia ad altre accuse a vario titolo | arresti nel barese Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari su tutto il territorio della città metropolitana per "un'estate sicura", finalizzati a prevenire furti e altri reati predatori, nonché a contrastare lo spaccio di stupefacenti. Solo nell'ultima settimana, i numerosi interventi dell'Arma dei Carabinieri hanno, tra l'altro, portato all'arresto, in situazioni differenti, di 10 persone, nonché a diverse denunce a piede libero per vari reati. A Bari, un 46enne, che aveva asportato un portafoglio da un esercizio commerciale del centro è stato identificato e raggiunto dai Carabinieri grazie al sistema di videosorveglianza presente, mentre un 42enne è stato arrestato, perché nel corso di un controllo in piazza ...

