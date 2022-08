Dall’Agro nocerino volti nuovi per i 5S | in campo c’è Antonio Prospero Ferrara

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 11 agosto 2022) di Erika Noschese Acqua pubblica, assicurazioni a prezzi calmierati da utilizzare per il delivery per pizzerie ed altre attività, agevolazioni per le auto elettriche, smartcity, superbonus: sono alcuni dei temi cari ad, attivista del Movimento 5 Stelle che ha presentato la sua autocandidatura alla Camera dei Deputati con il Movimento 5 Stelle. “Ringraziando per la stima, rispondo che da un’autocandidatura sul portale che deve passare per una votazione e dove l’ultima parola su ogni candidatura spetta al Presidente Giuseppe Conte, fino ad una ipotetica elezione, le possibilità sono minime. Non ho mai chiesto il voto sul sito a nessuno e nemmeno inizierò oggi. Penso che ci siano i curriculum di attivista e professionali che parlano per ogni candidato e la gente deve essere libera di valutare senza pressione ...