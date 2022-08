Dai 9 ai 14 caccia russi distrutti nella base in Crimea, il timore di Mosca di armi da lunghissima distanza, i rischi sul ponte di Kerch: ecco le immagini satellitari che spiegano l’attacco (Di giovedì 11 agosto 2022) Le foto di “Planet Labs” mostrano, tra 9 e 10 agosto, i segni di tre enormi crateri colpiti con estrema precisione, con diametro tra 20 e 25 metri. Non ci sono altri segni di punti direttamente colpiti. Restano aperte solo due ipotesi: o estrema precisione, o grandissima fortuna Leggi su lastampa (Di giovedì 11 agosto 2022) Le foto di “Planet Labs” mostrano, tra 9 e 10 agosto, i segni di tre enormi crateri colpiti con estrema precisione, con diametro tra 20 e 25 metri. Non ci sono altri segni di punti direttamente colpiti. Restano aperte solo due ipotesi: o estrema precisione, o grandissima fortuna

