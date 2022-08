Da Trump a Putin tutte le crepe dell’internazionale populista (Di giovedì 11 agosto 2022) Impeachment più grave di quanto si possa immaginare per Donald Trump. L’intervento convergente di varie inchieste avviate da parte del Dipartimento della Giustizia, dell’Fbi e del Congresso americano delineano la sussistenza di prove concrete. Già ritenuto un pericoloso “incidente” della storia, i retroscena della probabile definitiva uscita di scena di Trump – a parte i preventivabili colpi di coda dell’ex Presidente – evidenziano quanto la sua permanenza alla Casa Bianca abbia stravolto e messo a rischio l’assetto costituzionale della democrazia americana, soprattutto riguardo alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Mentre il Dipartimento della Giustizia e il Congresso stanno smascherando tutte le ancora inconfessabili iniziative eversive e di rilevanza penale di Trump, dai legami col Cremlino, all’assalto al ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 agosto 2022) Impeachment più grave di quanto si possa immaginare per Donald. L’intervento convergente di varie inchieste avviate da parte del Dipartimento della Giustizia, dell’Fbi e del Congresso americano delineano la sussistenza di prove concrete. Già ritenuto un pericoloso “incidente” della storia, i retroscena della probabile definitiva uscita di scena di– a parte i preventivabili colpi di coda dell’ex Presidente – evidenziano quanto la sua permanenza alla Casa Bianca abbia stravolto e messo a rischio l’assetto costituzionale della democrazia americana, soprattutto riguardo alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Mentre il Dipartimento della Giustizia e il Congresso stanno smascherandole ancora inconfessabili iniziative eversive e di rilevanza penale di, dai legami col Cremlino, all’assalto al ...

