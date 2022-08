Curling | Eve Muirhead annuncia il ritiro | “È stato un viaggio emozionante”

theshieldofspo1 : La scozzese lascia nel punto più alto della sua carriera. #TSOS #Curling #EveMuirhead #Muirhead #sportscotland… -

The Shield Of Sports

... la Svizzera delmisto ai Mondiali di Ginevra infatti stata sconfitta in finale dalla ... ad Aberdeen, ma con Jennifer Dodds e Bruce Mouat invece diMuirhead e Bobby Lammie. Gli elvetici ...... batte 9 - 7 la Svizzera nel gold medal match e si piazza sul gradino più alto del podio ai Mondiali di doppio misto 2022 di, riconfermando il titolo del 2021.Muirhead e Bobby ... Eve Muirhead annuncia il ritiro a 32 anni Olympic curling champion Eve Muirhead is retiring from the sport. The 32-year-old Muirhead secured Britain's only gold medal at this year's Winter Olympics in Beijing, having also won bronze in Sochi ...The Olympic champion Eve Muirhead says her decision to retire from curling is “the hardest decision of my life”.