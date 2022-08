Cristiano Ronaldo al Napoli, mossa inattesa: maxi scambio con il Manchester United (Di giovedì 11 agosto 2022) Situazione da tenere sotto controllo, per Cristiano Ronaldo il Napoli è l’unica possibilità di giocare in Champions League! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Di certo il mercato del Napoli non sta impressionando ma un colpo come quello di Cristiano Ronaldo farebbe immediatamente ribaltare la situazione, il campione portoghese ormai sembra chiaro che in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) Situazione da tenere sotto controllo, perilè l’unica possibilità di giocare in Champions League! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Di certo il mercato delnon sta impressionando ma un colpo come quello difarebbe immediatamente ribaltare la situazione, il campione portoghese ormai sembra chiaro che in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

goal : Karim Benzema has appreciation for Cristiano Ronaldo ?? - OptaPaolo : 324 - Karim #Benzema ha superato Raúl (323), diventando con 324 reti il secondo miglior marcatore nella storia del… - deejayfaremi : Most goals in Real Madrid history 450: Cristiano Ronaldo 324: KARIM BENZEMA 323: Raul 308: Alfredo Di Stefano. - AnochieGabriel : RT @goal: Karim Benzema has appreciation for Cristiano Ronaldo ?? - Abdoullkadir : RT @goal: Karim Benzema has appreciation for Cristiano Ronaldo ?? -