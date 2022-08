Cristiano Malgioglio rivela la rottura: "Amo un altro uomo.." (Di giovedì 11 agosto 2022) Cristiano Malgioglio è già stufo del suo attuale compagno. Il cantautore ha confessato durante un'intervista di amare un altro uomo. Cristiano Malgioglio ha parlato della sua vita amorosa al Corriere della Sera. Il cantautore si è detto innamorato di un ragazzo di Instabul, con il quale si starebbe frequentando. Il ragazzo turco sarebbe un nutrizionista di 38 anni e gestirebbe una palestra in quel di Istanbul assieme al fratello. Il cantautore aveva parlato del suo innamoramento già tempo fa, in un’intervista al settimanale Chi. Pare che i due si siano incontrati proprio in Turchia. Il cantautore era lì che si faceva i fatti propri quando il trentottenne l’avrebbe adocchiato. È stato amore a prima vista tra i due. I due si sono sentiti anche durante la pandemia, al cellulare. Per il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 11 agosto 2022)è già stufo del suo attuale compagno. Il cantautore ha confessato durante un'intervista di amare unha parlato della sua vita amorosa al Corriere della Sera. Il cantautore si è detto innamorato di un ragazzo di Instabul, con il quale si starebbe frequentando. Il ragazzo turco sarebbe un nutrizionista di 38 anni e gestirebbe una palestra in quel di Istanbul assieme al fratello. Il cantautore aveva parlato del suo innamoramento già tempo fa, in un’intervista al settimanale Chi. Pare che i due si siano incontrati proprio in Turchia. Il cantautore era lì che si faceva i fatti propri quando il trentottenne l’avrebbe adocchiato. È stato amore a prima vista tra i due. I due si sono sentiti anche durante la pandemia, al cellulare. Per il ...

