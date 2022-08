Cristiano Malgioglio e l’ultimo gossip: ‘Mi sono innamorato di un altro’ (Di giovedì 11 agosto 2022) La relazione tra Malgioglio e il suo fidanzato turco va a gonfie vele, ma il popolare cantautore ha rivelato di essersi innamorato di un altro. L’uomo misterioso di cui Malgioglio è innamorato Cristiano Malgioglio ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi, in cui ha parlato della sua carriera, della sua vita in generale e dei suoi progetti. Poi qualche parola anche sulla relazione che da anni porta avanti con il fidanzato turco, che però nessuno ha mai visto. In questa circostanza la rivelazione shock di Malgioglio: “Tutto bene… In realtà mi sono da poco innamorato di un’altra persona, che però non lo sa ancora”. La domanda sorge spontanea: chi è l’uomo misterioso? Per ora sembra che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) La relazione trae il suo fidanzato turco va a gonfie vele, ma il popolare cantautore ha rivelato di essersidi un altro. L’uomo misterioso di cuiha rilasciato un’intervista sulnumero del settimanale Oggi, in cui ha parlato della sua carriera, della sua vita in generale e dei suoi progetti. Poi qualche parola anche sulla relazione che da anni porta avanti con il fidanzato turco, che però nessuno ha mai visto. In questa circostanza la rivelazione shock di: “Tutto bene… In realtà mida pocodi un’altra persona, che però non lo sa ancora”. La domanda sorge spontanea: chi è l’uomo misterioso? Per ora sembra che il ...

