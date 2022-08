Crisi climatica, lo studio: “Le economie e il Pil sensibili agli shock termici per un periodo di almeno 10 anni” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il costo del cambiamento climatico sulla crescita economica è stato valutato da uno studio che ha esaminato l’impatto dell’aumento delle temperature globali sul Pil. Un’analisi dei costi e dei benefici della politica sui cambiamenti climatici è stata effettuata dai ricercatori dell’Università della California e dell’Istituto Europeo di Economia e Ambiente, in Italia, pubblicato da IOP Publishing sulla rivista Environmental Research Letters. La ricerca ha utilizzato un approccio empirico per rivedere l’effetto dell’aumento delle temperature globali e del cambiamento climatico sul prodotto interno lordo (Pil). Dai danni alle colture ai guasti di raffreddamento nei data center basati su cloud, il cambiamento climatico colpisce un’ampia varietà di settori economici. Non è chiaro se l’economia di un paese possa riprendersi ogni anno da questi impatti o se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Il costo del cambiamento climatico sulla crescita economica è stato valutato da unoche ha esaminato l’impatto dell’aumento delle temperature globali sul Pil. Un’analisi dei costi e dei benefici della politica sui cambiamenti climatici è stata effettuata dai ricercatori dell’Università della California e dell’Istituto Europeo di Economia e Ambiente, in Italia, pubblicato da IOP Publishing sulla rivista Environmental Research Letters. La ricerca ha utilizzato un approccio empirico per rivedere l’effetto dell’aumento delle temperature globali e del cambiamento climatico sul prodotto interno lordo (Pil). Dai dalle colture ai guasti di raffreddamento nei data center basati su cloud, il cambiamento climatico colpisce un’ampia varietà di settori economici. Non è chiaro se l’economia di un paese possa riprendersi ogni anno da questi impatti o se ...

