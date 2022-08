Covid | Sono 28 433 i nuovi positivi | 130 i morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) –28.433 icasi di Coronavirus in Italia, su un totale di 189.141 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute.130 i, che portano il totale delle persone decedute perda inizio pandemia a quota 173.701. I ricoverati con sintomi8.358 (234 in meno di ieri), dei quali 321 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. Il tasso dità scende al 15%. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it