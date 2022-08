Covid, oggi nel Lazio 2.361 casi e 14 morti: il bollettino delle Asl (Di giovedì 11 agosto 2022) Covid, buone notizie sul fronte dei contagi oggi nel Lazio. Cala il numero delle persone contagiate. Infatti, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2361, ieri erano 2.415 mentre lo scorso giovedì 3.561. Tutte le curve sono in discesa tranne che quella delle persone decedute. Sono 14 i morti rilevati oggi in Regione. Covid Lazio: a che punto siamo con i vaccini? Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popoLazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Emergenza ucraina Ad oggi sono state rilasciate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022), buone notizie sul fronte dei contaginel. Cala il numeropersone contagiate. Infatti, i nuovipositivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2361, ieri erano 2.415 mentre lo scorso giovedì 3.561. Tutte le curve sono in discesa tranne che quellapersone decedute. Sono 14 irilevatiin Regione.: a che punto siamo con i vaccini? Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popone adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Emergenza ucraina Adsono state rilasciate ...

