Covid oggi Lombardia, 3.224 nuovi positivi e 36 morti: bollettino 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.224 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 agosto in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 36 morti. L'indice di positività è del 13,3%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 1.055 persone positive (-26) e in terapia intensiva 41 (-1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 803, di cui 294 a Milano città, a Bergamo 350, a Brescia 524, a Como 201, a Cremona 173, a Lecco 87, a Lodi 97, a Mantova 200, a Monza e Brianza 220, a Pavia 207, a Sondrio 59 e a Varese 230. L'articolo proviene da Italia Sera.

