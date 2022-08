Covid oggi Italia, 28.433 contagi e 130 morti: bollettino 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 28.433 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 130 morti (113 ieri). I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 189.141 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15%. Restano stabili le terapie intensive con 321 ricoverati, calano i ricoveri ordinari che sono 234 in meno e 8.358 in totale. Ecco i dati regione per regione: LAZIO – Sono 2.361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 agosto nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 14 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 28.433 i nuovida coronavirus in, 112022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 130(113 ieri). I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 189.141 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15%. Restano stabili le terapie intensive con 321 ricoverati, calano i ricoveri ordinari che sono 234 in meno e 8.358 in totale. Ecco i dati regione per regione: LAZIO – Sono 2.361 i nuovida coronavirus11nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 14 ...

