Covid | le news di oggi Meno di un milione i positivi 31 703 contagi | 145 morti LIVE

(Di giovedì 11 agosto 2022) Scendono in modo deciso i ricoverinell'ultima settimana. Fiaso: -22% le intensive in 7 giorni, -20% i reparti, -27% ricoveri pediatrici, nessuno in intensiva. Negli adolescenti la protezione del vaccino cala dopo 27 giorni. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha proclamatouna "eclatante vittoria" sul-19, dopo quasi due settimane senza alcun caso ufficialmente registrato nel Paese

LaStampa : Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E' pronta la campagna d'autunno contro la nuova ondata - repubblica : Covid Italia, bollettino del 10 agosto: 31.703 nuovi casi e 145 morti - repubblica : L'ultimo mistero del Covid: i contagi scendono, ma i morti aumentano - greenpassnews : I 961.000 prigionieri di Speranza

Enrico Giovannini/ "Tra quattro anni usare la bici sarà la normalità" Come tutti sappiamo, a partire da marzo 2020, con l'avvento della pandemia19, il trasporto aereo negli aeroporti di tutto ...I Mondiali sono slittati causadall'anno scorso, gli Europei invece erano già in programma nel 2022 e ci regaleranno una doppietta certamente memorabile già da oggi, giovedì 11 agosto, con i ...Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha proclamato oggi una "eclatante vittoria" sul Covid-19, dopo quasi due settimane senza alcun caso ufficialmente registrato nel Paese. (ANSA) ...Un aiuto destinato ai cittadini, in possesso di determinati requisiti, che abitano in alloggi condotti in locazione.